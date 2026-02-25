Tchad : le ministère des Mines interdit les visites de sites miniers sans autorisation officielle

Le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, à travers la direction générale de la Géologie et du Cadastre minier, a publié une note circulaire en date du 24 février 2026, rappelant l’interdiction formelle de toute visite de sites miniers ou reconnaissance géologique sans ordre de mission délivré par le ministère en charge des Mines.



Cette mesure concerne aussi bien les sociétés minières que les personnes physiques ou morales ne disposant pas d’autorisations ou de titres miniers valides. Selon la note, toute personne prise en flagrant délit par les services déconcentrés ou les autorités administratives provinciales s’exposera à des poursuites judiciaires et à des sanctions conformément aux lois et textes en vigueur.



À travers cette décision, le gouvernement entend renforcer le contrôle des activités minières sur l’ensemble du territoire national, lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et garantir le respect du cadre réglementaire.



La note circulaire est signée par Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye, responsable de la direction générale de la Géologie et du Cadastre minier.