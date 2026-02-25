Tchad : à N’Djamena, un homme jugé pour menace de mort avec arme blanche

Le Tribunal de grande instance (TGI) de N’Djamena a examiné, ce mercredi, une affaire de menace de mort avec usage présumé d’arme blanche.



Le prévenu, actuellement placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Klessoum, est poursuivi pour avoir fait irruption au domicile de la partie civile afin de proférer des menaces de mort. Selon les faits rapportés à l’audience, l’origine du litige remonterait à un différend foncier.



La victime, ayant constaté des travaux de construction non autorisés sur son terrain, aurait demandé aux ouvriers d’interrompre le chantier. Peu après, alors qu’elle s’entretenait avec des proches à son domicile, le prévenu se serait présenté sur les lieux, l’accusant de l’avoir insulté.



Malgré les tentatives d’explication de la victime, l’homme aurait brandi une arme blanche et menacé de l’attenter à sa vie. Se sentant en danger imminent, la victime a porté plainte. À la barre, le prévenu a adopté une ligne de défense fondée sur la dénégation. S’il reconnaît l’existence d’une altercation verbale, il nie catégoriquement avoir été en possession d’une arme blanche ou avoir formulé des menaces de mort.



De son côté, l’avocat de la partie civile a mis en avant le traumatisme psychologique subi par son client, estimant que sa sécurité demeure menacée. Il a ainsi réclamé la condamnation du prévenu au paiement de cinq millions de FCFA à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.



Dans ses réquisitions, le ministère public, représenté par le procureur de la République, a estimé les faits suffisamment établis et a requis une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, ainsi qu’une amende de 100 000 FCFA. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu lors de l’audience du 4 mars prochain.