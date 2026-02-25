Côte d’Ivoire : renforcement des capacités techniques et humaines dans le traitement du cancer

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'gou DIMBA, a présidé, le 24 février 2026, une séance de travail consacrée au développement des outils de traitement des pathologies cancéreuses en Côte d’Ivoire, notamment la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de l’imagerie médicale.



La rencontre a réuni des représentants de l’Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et plusieurs structures nationales spécialisées du secteur. Les échanges ont porté sur la structuration d’un programme national intégré. Ce projet permettra de renforcer durablement les capacités techniques et humaines du pays dans la prise en charge des pathologies cancéreuses et des affections nécessitant des technologies médicales de pointe.



Dans un contexte marqué par l’augmentation des besoins en oncologie, les autorités sanitaires entendent anticiper et organiser méthodiquement la montée en puissance du dispositif national, tant au niveau des infrastructures que des ressources humaines qualifiées.



Parmi les priorités définies figurent : l’extension et la modernisation des centres spécialisés existants, notamment le Centre National d'oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara, l' Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan - IMENA et l’Autorité de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaires (ARSN) ; le renforcement de la formation des radiothérapeutes, physiciens médicaux, techniciens spécialisés et médecins nucléaires ; la mise en place de filières diplômantes locales, en partenariat avec l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) et l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ; la consolidation du cadre de régulation ainsi que l’amélioration de la maintenance durable des équipements ; la mobilisation de financements internationaux à travers des projets structurés et bancables.



À terme, cette dynamique devrait déboucher sur l’élaboration d’une feuille de route nationale claire et opérationnelle. Cet outil sera soutenu par des partenariats renforcés et une meilleure coordination institutionnelle. Elle vise à garantir aux populations une prise en charge des cancers plus précoce, et de meilleure qualité, avec un impact significatif sur la survie des patients et l’amélioration de leur qualité de vie.



Cette initiative s’inscrit dans la volonté affichée des autorités sanitaires de doter la Côte d’Ivoire d’un système de santé plus performant et résolument tourné vers l’innovation médicale.