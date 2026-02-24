Tchad : le projet SWEDD+ recrute un(e) assistant(e) en marchés publics et un(e) assistant(e) de direction

L’Assistant(e) en Passation des Marchés devra appuyer la mise en œuvre des procédures d’achats conformément aux règles de la Banque mondiale. Le poste exige au minimum un Bac+3 et trois ans d’expérience, dont deux en passation des marchés.

L’Assistant(e) de Direction assurera l’appui administratif et organisationnel du projet ; un BTS en secrétariat de direction et au moins trois ans d’expérience sont requis.



Les deux postes sont proposés sous contrat de consultant d’un an, renouvelable selon la performance. Les candidatures complètes doivent être déposées au secrétariat du projet SWEDD+ à N’Djamena au plus tard le 10 mars 2026 à 15h30.