Tchad : une fillette de 13 ans grièvement blessée par un crocodile près de Dagour

L’attaque s’est produite aux environs de 12h20, alors qu’elle s’était rendue au point d’eau pour se ravitailler. Le crocodile l’a saisie à la jambe gauche, provoquant de graves lésions. Selon le premier constat médical, la victime présente une fracture ouverte, conséquence directe de la morsure.



Alerté, le Sous-préfet de Dagour, Abakar Hamid Idriss, s’est immédiatement mobilisé pour organiser l’évacuation sanitaire de la jeune fille vers l’hôpital d’Aboudeïa, où elle a été prise en charge en urgence.