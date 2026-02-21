Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une fillette de 13 ans grièvement blessée par un crocodile près de Dagour


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Février 2026


Djawahir Mahamat Ahmat, une adolescente de 13 ans, a été grièvement blessée ce samedi 21 février 2026 après avoir été violemment mordue par un crocodile dans un cours d’eau situé à proximité du village de Dagour.


Tchad : une fillette de 13 ans grièvement blessée par un crocodile près de Dagour
L’attaque s’est produite aux environs de 12h20, alors qu’elle s’était rendue au point d’eau pour se ravitailler. Le crocodile l’a saisie à la jambe gauche, provoquant de graves lésions. Selon le premier constat médical, la victime présente une fracture ouverte, conséquence directe de la morsure.

Alerté, le Sous-préfet de Dagour, Abakar Hamid Idriss, s’est immédiatement mobilisé pour organiser l’évacuation sanitaire de la jeune fille vers l’hôpital d’Aboudeïa, où elle a été prise en charge en urgence.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/02/2026

Tchad : des nominations à l'Université Roi Fayçal

Tchad : des nominations à l'Université Roi Fayçal

Tchad : le Trésor ordonne l’annulation des salaires de février 2026 après un incident de calcul Tchad : le Trésor ordonne l’annulation des salaires de février 2026 après un incident de calcul 19/02/2026

Populaires

39e session de l'Union africaine : réorientation stratégique vers la sécurité de l'eau et l'autonomie institutionnelle

21/02/2026

Transport : Sous l’impulsion du ministère, le BNFT lance la dématérialisation des procédures LVO et Taxe à l’essieu

21/02/2026

Coopération militaire : les forces aériennes tchadienne et américaine bouclent un exercice conjoint

21/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter