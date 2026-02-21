Tchad : À Mongo, les habitants du secteur 07 s’engagent pour la construction d’une piste communautaire

Cette initiative spontanée et louable témoigne de la volonté des populations locales de ne pas attendre passivement la résolution de leurs problèmes d’infrastructures, mais d’agir concrètement pour améliorer leur cadre de vie.



Selon le chef de quartier, Adoum Yacoub, l’objectif principal de cette mobilisation est clair : faciliter la circulation de l’ensemble de la population de Mongo. Une vision qui dépasse les seuls intérêts du secteur 07 et s’inscrit dans une logique de solidarité urbaine.



Sensible à cet élan citoyen, le maire adjoint de la commune, MHT Amine Ahmat Ibedou, a apporté un soutien concret à l’initiative en mettant à disposition deux voyages d’argile destinés à combler les creux et renforcer les points faibles de la piste, afin de garantir la durabilité de cet ouvrage communautaire.



De son côté, le maire de la ville de Mongo a salué chaleureusement cet exemple de mobilisation citoyenne. Il a encouragé les habitants du secteur 07 pour leur engagement et lancé un appel à l’ensemble de la population à emboîter le pas, en s’inspirant de ce modèle d’initiative locale pour d’autres quartiers confrontés à des difficultés similaires.



Cette action illustre parfaitement que le développement d’une ville commence par l’engagement de ses propres citoyens et que la conjugaison des efforts communautaires et du soutien des autorités locales peut produire des résultats concrets et durables au bénéfice de tous.