TCHAD

Tchad : le ministre de la Sécurité publique annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 20 Février 2026


En mission dans la province du Ouaddaï, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Ali Ahmed Akhabache, a rencontré, ce vendredi 20 février 2026, à Abéché, les forces vives de la province. Il était entouré du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, ainsi que des responsables administratifs et sécuritaires, des chefs traditionnels et des représentants de la société civile.

Cette rencontre, tenue dans un climat d’écoute et d’échanges, a permis d’aborder les principales préoccupations sécuritaires de la province. Les participants ont notamment évoqué la nécessité de renforcer la protection des personnes et des biens face aux défis persistants en matière de sécurité.

À cette occasion, le ministre a annoncé une série de mesures destinées à améliorer la couverture sécuritaire dans la ville d’Abéché et ses environs. Parmi les décisions phares figurent le déploiement de deux compagnies supplémentaires de gendarmerie et la création d’un commissariat central dans chaque arrondissement. Ces dispositifs visent à accroître la présence des forces de défense et de sécurité et à rassurer les populations.

Dans son intervention, le général Ali Ahmed Akhabache a également lancé un appel appuyé aux jeunes, aux femmes et aux leaders religieux, les invitant à s’impliquer activement dans la consolidation de la paix et la promotion du vivre-ensemble. Il a souligné que la sécurité est une responsabilité partagée qui requiert l’engagement de l’ensemble des acteurs sociaux.

La rencontre s’est achevée par la remise d’attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités distinguées pour leur engagement en faveur de la stabilité et de la cohésion sociale dans la province du Ouaddaï.



