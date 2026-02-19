Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le CEMGA a reçu le président du Conseil National des Affaires Islamiques


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 20 Février 2026



Tchad : le CEMGA a reçu le président du Conseil National des Affaires Islamiques
Le président du Conseil National des Affaires Islamiques cheikh Abdadayim Abdallah Ousman a été reçu hier, par le chef d'état-major général des armées (CEMGA) le général Abakar Abdelkerim Daoud.

Au cours de cette entrevue, il était question de renforcer la capacité des imams et prédicateurs au sein des forces armées, ainsi que du personnel civil travaillant dans l'armée pour renforcer la foi des soldats et des officiers, en promouvant une pensée équilibrée à l'abri de l’extrémisme violant et le fanatisme.

Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman a expliqué l'engagement du Conseil National des Affaires Islamiques à œuvrer dans un esprit de solidarité religieuse et coopérer avec les différentes institutions de la étatiques pour atteindre ses objectifs.

Pour sa part, le chef d'état-major général des armées a insisté sur l'importance d'orienter le message religieux de manière à promouvoir la cohésion sociale et à lutter contre les idées extrémistes. Le général Abakar Abdelkerim Daoud a renouvelé son engagement à coopérer avec le Conseil National des Affaires Islamiques pour le renforcement des capacités des imams et prédicateurs dans les camps militaires.

C'est sur une note de satisfaction que s'est achevé l'entretien entre cheikh Abdadayim Abdallah Ousman et le CEMGA.



