Tchad-Suisse : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur du Tchad

Ce jeudi 19 février, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse, Ahmad Makaila, a présenté ses lettres de créance à Mme Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, lors d’une cérémonie officielle tenue au Palais des Nations.



Cette cérémonie marque l’entrée en fonction officielle de l’ambassadeur et constitue une étape importante dans le renforcement de la présence diplomatique du Tchad au sein de la Genève internationale.



Au cours des échanges qui ont suivi, les discussions ont porté sur les priorités du Tchad ainsi que sur le renforcement de la coopération stratégique avec les institutions multilatérales, notamment dans les domaines de la paix, du développement économique, social et culturel.



Ahmad Makaila a réaffirmé l’engagement du Tchad à œuvrer activement au sein des instances internationales et à promouvoir les intérêts du pays, tout en consolidant les partenariats au service d’une coopération constructive et mutuellement bénéfique.