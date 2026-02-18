Tchad : au Ouaddaï, installation du premier délégué provincial des Télécommunications

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a procédé, ce mardi 17 février 2026, à l’installation officielle du tout premier délégué provincial des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration.



La cérémonie, organisée en présence de plusieurs autorités administratives et responsables des services déconcentrés de l’État, marque une étape significative dans le processus de structuration et de modernisation du secteur numérique dans la province.



Une nomination stratégique

Nommé par décret N°2858/PR/PM/MPTEN/DA/2025, Abdelhamid Hassaballah Djello devient ainsi le premier responsable provincial en charge des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration pour les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira.



Dans son intervention, l’inspecteur général au ministère des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’Administration, Kemkil Adlangram Benoît, a salué la mobilisation des autorités locales. Il a exhorté le nouveau délégué à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d’engagement afin de répondre efficacement aux attentes des populations.



Il l’a également invité à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives, les partenaires techniques et les opérateurs du secteur. Présidant la cérémonie d’installation, le secrétaire général de la province, Asdjim Belndoum, a rappelé le rôle stratégique des télécommunications dans le développement socio-économique.



Elle a souligné que l’amélioration de la connectivité et la qualité des services numériques constituent un levier essentiel pour la modernisation de l’administration publique et le renforcement de la gouvernance. Prenant la parole, Abdelhamid Hassaballah Djello a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui.



Il s’est engagé à œuvrer pour l’amélioration de la couverture réseau et la promotion des technologies de l’information dans l’ensemble des provinces placées sous sa responsabilité. La cérémonie s’est achevée par la remise d’un cadeau symbolique au nouveau délégué, dans une ambiance empreinte de solennité et d’espoir pour l’avenir du numérique dans la province.