TCHAD

Tchad : les dattes, des fruits aux multiples bienfaits, très consommés pendant le mois de Ramadan


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 18 Février 2026



Pendant le mois béni de Ramadan, la consommation des dattes connaît une hausse significative. De nombreux musulmans observant le jeûne privilégient ces fruits pour rompre leur jeûne, en les intégrant à leurs repas. Les dattes présentent des avantages à la fois sanitaires et spirituels.

Selon les chercheurs, les dattes sont riches en sucres naturels (glucose, fructose et saccharose). Elles permettent ainsi de remonter rapidement la glycémie après une longue journée de jeûne. De nombreux spécialistes recommandent donc de rompre le jeûne avec des dattes, car elles permettent à l’organisme de récupérer rapidement, sans provoquer de choc digestif.

Les études nutritionnelles montrent également que les dattes contiennent une quantité importante de fibres (environ 6 à 7 g pour 100 g). Elles facilitent la digestion, préviennent la constipation et régulent le transit intestinal.

« Pendant le mois de Ramadan, nous rompons le jeûne en famille et les dattes ne manquent jamais sur la table, car nous aimons consommer ces fruits délicieux aux multiples bienfaits », explique Abdallah, un jeune musulman. Par ailleurs, les dattes contiennent plusieurs vitamines (A, B1, B2, B3 et B5), ainsi que des antioxydants puissants, bénéfiques pour la santé.

Au-delà de leurs bienfaits nutritionnels, les dattes occupent une place importante sur le plan religieux. Rompre le jeûne avec des dattes pendant le Ramadan est une tradition prophétique (Sunnah) hautement recommandée, apportant des bienfaits à la fois spirituels et physiques. Cet acte de piété s’inspire de l’exemple du prophète Muhammad, qui avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches (ruthab) ou sèches (tamr) avant la prière.

Il est également recommandé d’en consommer en nombre impair, conformément aux hadiths. Sur le plan économique, la période du Ramadan constitue une opportunité pour les commerçants. Dans la capitale, notamment à N’Djamena, les vendeurs de dattes sont visibles aux grands carrefours et le long des principales artères, surtout en fin de journée.

« Pendant le mois de Ramadan, la demande en dattes augmente considérablement, ce qui améliore nos chiffres d’affaires », souligne un commerçant rencontré au marché de Diguel, dans le 8ᵉ arrondissement. Il convient de rappeler que le mois de Ramadan est non seulement un mois de jeûne et de bénédictions, mais aussi une période d’intense activité commerciale.

De nombreux commerçants en profitent pour vendre davantage de fruits, de légumes, de produits de première nécessité ainsi que des ustensiles, ce qui contribue à dynamiser leurs activités et à augmenter leurs revenus.


