TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un dossier de vol à la roulotte vide de preuves, le prévenu relaxé


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 18 Février 2026



‎‎Un jeune homme a comparu, ce mercredi 18 février 2026, devant la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena.

Il est poursuivi pour vol aggravé, portant sur un téléphone estimé à 650 000 F CFA, une somme de 150 000 F CFA en espèces et une cigarette électronique. ‎ ‎L'affaire remonte à une interpellation sur l’axe CA7.

Selon les déclarations du prévenu, il s'était arrêté pour acheter un sandwich et échanger avec une amie lorsque le propriétaire d'un véhicule stationné à proximité l'a accusé de vandalisme, de briser la vitre et de vol à l'intérieur de l'habitacle. ‎ ‎ Après avoir été gardé à vue au commissariat du 7ème arrondissement, l’individu a été déféré au parquet puis retenu à la maison d’arrêt de Klessoum.

‎ ‎À la barre, le prévenu a plaidé non coupable, niant fermement les faits qui lui sont reprochés. Le déroulement de l'audience a mis en lumière les failles de l'accusation. ‎ La victime présumée ne s'est jamais présentée aux audiences.

‎Aucun élément matériel, corps du délit, témoignage oculaire ou preuve de l'effraction n'a été versé au dossier. ‎ ‎Face à ce dossier qualifié de « vide », le ministère public, dans ses réquisitions, a demandé la relaxe du prévenu. Le procureur a notamment déploré une détention préventive prolongée, alors que la preuve de la culpabilité n'a jamais été rapportée par la partie civile. ‎ ‎


