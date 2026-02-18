Alwihda Info
TCHAD

Tchad : attaque armée sur l’axe Faya–Kouba Olanga, quatre officiers tués lors de la riposte des forces de sécurité


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Février 2026


​Un véhicule de transport de passagers de marque Hardtop, appartenant à l’agence MG, a été violemment attaqué dans la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’axe Faya–Kouba Olanga. Des coupeurs de route ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant sur place le chauffeur, Ali Tchaïmi, avant de dépouiller les passagers de tous leurs biens, a appris Alwihda Info.


Tchad : attaque armée sur l’axe Faya–Kouba Olanga, quatre officiers tués lors de la riposte des forces de sécurité
Alertées après l’attaque, les autorités provinciales ont immédiatement déclenché une opération de poursuite. Informé des faits, le gouverneur de la province du Borkou a ordonné la mobilisation de la légion de gendarmerie. Le sous-groupement de la GNNT (Garde nationale et nomade du Tchad) est rapidement intervenu pour traquer les assaillants.

Une course-poursuite s’est engagée. Dans leur fuite, le véhicule des coupeurs de route a fait un tonneau. Les assaillants sont alors descendus du véhicule et se sont retranchés, ouvrant le feu sur les forces de défense et de sécurité.

Les échanges de tirs ont malheureusement coûté la vie à quatre officiers, dont le commandant de la légion de gendarmerie de la province du Borkou et le commandant du groupement de la GNNT. Deux des victimes sont des colonels de l’armée tchadienne.

Du côté des malfaiteurs, trois coupeurs de route ont été neutralisés et un autre interpellé vivant.

À l’issue de l’opération, les autorités ont indiqué que la situation est désormais sous contrôle. Le gouverneur a ordonné le maintien des forces de l’ordre sur le terrain afin de sécuriser la zone et prévenir toute nouvelle tentative criminelle.


