Tchad : le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou suspendu de ses fonctions

Alertées après l’attaque, les autorités provinciales ont immédiatement déclenché une opération de poursuite. Informé des faits, le gouverneur de la province du Borkou a ordonné la mobilisation de la légion de gendarmerie. Le sous-groupement de la GNNT (Garde nationale et nomade du Tchad) est rapidement intervenu pour traquer les assaillants.



Une course-poursuite s’est engagée. Dans leur fuite, le véhicule des coupeurs de route a fait un tonneau. Les assaillants sont alors descendus du véhicule et se sont retranchés, ouvrant le feu sur les forces de défense et de sécurité.



Les échanges de tirs ont malheureusement coûté la vie à quatre officiers, dont le commandant de la légion de gendarmerie de la province du Borkou et le commandant du groupement de la GNNT. Deux des victimes sont des colonels de l’armée tchadienne.



Du côté des malfaiteurs, trois coupeurs de route ont été neutralisés et un autre interpellé vivant.