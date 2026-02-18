Tchad : le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou suspendu de ses fonctions

Selon le document transmis depuis N’Djamena à destination de Faya, cette décision est motivée par une « fuite de ses responsabilités » ainsi qu’un « refus d’assumer ses responsabilités ». En conséquence, les autorités centrales ont décidé de mettre fin, à titre provisoire, à ses fonctions jusqu’à nouvel ordre.
Pour assurer la continuité de l’administration provinciale, le message précise que le secrétaire général de la province est chargé d’assurer l’intérim dans l’attente de nouvelles dispositions.
Des affrontements avec des coupeurs de route
Un véhicule de transport de passagers de marque Hardtop, appartenant à l’agence MG, a été violemment attaqué dans la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’axe Faya–Kouba Olanga. Des coupeurs de route ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant sur place le chauffeur, Ali Tchaïmi, avant de dépouiller les passagers de tous leurs biens, a appris Alwihda Info.
Alertées après l’attaque, les autorités provinciales ont immédiatement déclenché une opération de poursuite. Informé des faits, le gouverneur de la province du Borkou a ordonné la mobilisation de la légion de gendarmerie. Le sous-groupement de la GNNT (Garde nationale et nomade du Tchad) est rapidement intervenu pour traquer les assaillants.
Une course-poursuite s’est engagée. Dans leur fuite, le véhicule des coupeurs de route a fait un tonneau. Les assaillants sont alors descendus du véhicule et se sont retranchés, ouvrant le feu sur les forces de défense et de sécurité.
Les échanges de tirs ont malheureusement coûté la vie à quatre officiers, dont le commandant de la légion de gendarmerie de la province du Borkou et le commandant du groupement de la GNNT. Deux des victimes sont des colonels de l’armée tchadienne.
Du côté des malfaiteurs, trois coupeurs de route ont été neutralisés et un autre interpellé vivant.
