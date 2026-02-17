Tchad : exonération partielle des droits et taxes à l’importation des véhicules électriques

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a signé l’arrêté n°021/MFBEPCI/SE/SG/DGDDI/DELDC/2026 portant exonération des droits et taxes à l’importation des véhicules électriques. Pris en application de l’article 62 de la Loi de Finances pour l’exercice 2026.



Cet arrêté vise à encourager l’importation et l’utilisation des véhicules électriques au Tchad, dans une dynamique de transition énergétique et de réduction des émissions polluantes.



Un abattement de 75 % sur les véhicules électriques neufs

Selon l’article 1er de l’arrêté, un abattement de 75 % est appliqué sur les valeurs imposables des véhicules électriques importés neufs relevant des positions tarifaires suivantes : 87 01 24 00 : tracteurs uniquement à moteur électrique ; 87 02 40 10 et 87 02 40 20 : véhicules de transport de dix personnes ou plus, uniquement à moteur électrique ; 87 03 80 10 et 87 03 80 90 : autres véhicules uniquement à moteur électrique ; 87 04 60 00 : véhicules de transport de marchandises uniquement à moteur électrique ; 87 09 11 00 : chariots électriques ; 87 11 60 00 : motocycles et cycles à moteur électrique.



Exonération totale pour les chargeurs

L’article 2 précise que les chargeurs d’accumulateurs pour véhicules électriques, classés sous la position tarifaire 85 37 10, sont exonérés des droits et taxes à l’importation.



Mise en application immédiate

Le directeur général des Douanes et Droits indirects est chargé de l’application du présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de la date de sa signature. À travers cette mesure fiscale incitative, le gouvernement entend promouvoir l’adoption des véhicules électriques et accompagner la modernisation du parc automobile national.