TCHAD

Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 14 Février 2026


​Outiller les acteurs locaux sur les enjeux environnementaux et sociaux du Projet d’Appui à la Transformation Numérique (PATN), afin de favoriser son appropriation, est l’objectif principal de l’atelier de sensibilisation organisé dans la province du Mandoul.


Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul
La séance a été ouverte par le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, en présence du chef de mission et expert en sauvegarde environnementale, Mahamat Tahir Hassane. Le projet est financé par la Banque mondiale.

Selon l’expert, cet atelier revêt une importance capitale en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Il vise à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre les impacts du projet sur les communautés et de s’impliquer activement dans sa mise en œuvre.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de la province a souligné que cet atelier constitue une opportunité pour renforcer la protection environnementale et sociale. Il a ajouté que le PATN s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à relever les défis du développement à travers la transformation numérique.

Au cours de cette session, plusieurs modules seront présentés par l’équipe de mission afin de faciliter une meilleure compréhension et appropriation du projet au bénéfice des populations.


