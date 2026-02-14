Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : la Police nationale rend hommage au Gardien de la Paix Tom Abba Doungous, décédé en service


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Février 2026


La Police nationale du Tchad est en deuil. Le Gardien de la Paix Tom Abba Doungous, âgé d’une trentaine d’années, a tragiquement perdu la vie ce vendredi 13 février 2026, aux environs de 10 heures, à la sortie d’Abéché sur l’axe menant à N’Djamena, à la suite d’un accident de la circulation.


Tchad : la Police nationale rend hommage au Gardien de la Paix Tom Abba Doungous, décédé en service
Dans un message empreint d’émotion, le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général Tougoud Digo Maidé, a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition brutale. Au nom de l’institution policière et en son nom propre, il a adressé ses condoléances les plus sincères à la famille biologique du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la grande famille de la Police nationale.

Décrit comme un fonctionnaire exemplaire, animé d’un sens élevé du devoir et d’un engagement sans faille au service de la Nation, le GPX Tom Abba Doungous laisse le souvenir d’un homme de courage, de discipline et de loyauté, profondément attaché aux valeurs de la Police nationale. Sa disparition constitue une perte immense pour l’institution et pour le pays.

Le Directeur général a également exprimé sa solidarité envers les collègues du défunt qui se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’accident. Trois agents, évacués en urgence à N’Djamena, reçoivent actuellement des soins, tandis que quatre autres, légèrement blessés, sont pris en charge à l’hôpital d’Abéché. Des vœux de prompt rétablissement leur ont été adressés.

En ces heures douloureuses, un appel à l’unité, à la solidarité et au recueillement a été lancé à l’ensemble des personnels, rappelant que la Police nationale demeure une famille soudée dans l’adversité comme dans le service.


