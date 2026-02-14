|
TCHAD
Tchad : le magistrat Barnabas Koutchouna Bortouang est révoqué de la magistrature (décret)
Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Février 2026
Par Décret N°083/PR/CSM/2026 du 13 février 2026, le magistrat BARNABAS KOUTCHOUNA BORTOUANG est révoqué de la magistrature sans suppression des droits à pension.
