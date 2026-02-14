|
TCHAD
Tchad : nomination de conseillers référendaires à la Cour Suprême
Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Février 2026
Par Décret N°084/PR/2026 du 13 février 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers référendaires à la Cour Suprême.
