TCHAD

Tchad : nomination de conseillers référendaires à la Cour Suprême

Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Février 2026

Par Décret N°084/PR/2026 du 13 février 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers référendaires à la Cour Suprême.