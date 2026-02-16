Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 16 Février 2026


​Après avoir parcouru les dix arrondissements de la capitale, les sénateurs de la ville de N’Djamena, Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna Foullah, ont été reçus ce lundi 16 février 2026 à l’Hôtel de Ville par le maire, Senoussi Hassana Abdoulaye.


N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine
Le maire Senoussi Hassana Abdoulaye a affirmé que lui-même et son équipe sont disposés à écouter le message des deux sénateurs, à échanger avec eux et à aborder ensemble la question de la décentralisation au niveau de la ville de N’Djamena.

La sénatrice Mariam Ahmat Djemil a souligné que son collègue sénateur Foullah, la Mairie de N’Djamena et elle-même partagent une même responsabilité : servir les concitoyens avec efficacité, transparence et dans un esprit de collaboration.

Poursuivant son propos, elle a expliqué que la décentralisation ne doit pas être perçue comme un simple transfert d’autorité d’un niveau à un autre, mais comme un équilibre et une articulation intelligente des responsabilités. Dans cette vision stratégique de coordination et d’harmonisation, la Mairie centrale joue un rôle essentiel, tandis que les mairies d’arrondissement incarnent la proximité, la réactivité et l’ancrage territorial, a-t-elle précisé.

S’agissant des défis à relever, Mariam Ahmat Djemil a indiqué que les relations entre les deux niveaux doivent être renforcées dans un esprit de confiance mutuelle et de respect institutionnel. À cet effet, elle a annoncé l’engagement d’une concertation technique entre les services centraux et ceux des arrondissements, en vue d’élaborer un plan d’action progressif, adapté aux réalités de chaque zone et favorisant la mobilisation citoyenne.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/02/2026

Tchad : le magistrat Barnabas Koutchouna Bortouang est révoqué de la magistrature (décret)

Tchad : le magistrat Barnabas Koutchouna Bortouang est révoqué de la magistrature (décret)

Tchad : nomination de conseillers référendaires à la Cour Suprême Tchad : nomination de conseillers référendaires à la Cour Suprême 14/02/2026

Populaires

Gouvernance financière au Tchad : Hassan Moctar Kalibou décroche son doctorat avec brio à l’Université Panafricaine

15/02/2026

Aide sociale aux infrastructures : l'ONU redéfinit la prise en charge comme fondement du développement social

15/02/2026

Grande mobilisation spirituelle à Boutalbagar : le Centre Abou Haroun réunit fidèles du Tchad et d’ailleurs

15/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter