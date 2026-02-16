N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine

Le maire Senoussi Hassana Abdoulaye a affirmé que lui-même et son équipe sont disposés à écouter le message des deux sénateurs, à échanger avec eux et à aborder ensemble la question de la décentralisation au niveau de la ville de N’Djamena.



La sénatrice Mariam Ahmat Djemil a souligné que son collègue sénateur Foullah, la Mairie de N’Djamena et elle-même partagent une même responsabilité : servir les concitoyens avec efficacité, transparence et dans un esprit de collaboration.



Poursuivant son propos, elle a expliqué que la décentralisation ne doit pas être perçue comme un simple transfert d’autorité d’un niveau à un autre, mais comme un équilibre et une articulation intelligente des responsabilités. Dans cette vision stratégique de coordination et d’harmonisation, la Mairie centrale joue un rôle essentiel, tandis que les mairies d’arrondissement incarnent la proximité, la réactivité et l’ancrage territorial, a-t-elle précisé.



S’agissant des défis à relever, Mariam Ahmat Djemil a indiqué que les relations entre les deux niveaux doivent être renforcées dans un esprit de confiance mutuelle et de respect institutionnel. À cet effet, elle a annoncé l’engagement d’une concertation technique entre les services centraux et ceux des arrondissements, en vue d’élaborer un plan d’action progressif, adapté aux réalités de chaque zone et favorisant la mobilisation citoyenne.