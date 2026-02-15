Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Gouvernance financière au Tchad : Hassan Moctar Kalibou décroche son doctorat avec brio à l’Université Panafricaine


Alwihda Info | Par - 15 Février 2026


Yaoundé (Cameroun), 13 février 2026 — Le cercle des experts en finances publiques s’agrandit. Ce 12 février 2026, l’Université Panafricaine de l’Union africaine a accueilli une soutenance de thèse de doctorat d’une importance capitale pour l’avenir de la gestion des deniers publics en Afrique centrale.


Gouvernance financière au Tchad : Hassan Moctar Kalibou décroche son doctorat avec brio à l’Université Panafricaine
Hassan Moctar Kalibou, chercheur en gouvernance et intégration régionale, a brillamment défendu ses travaux portant sur le thème :
« Discipline budgétaire et protection de la fortune publique de l’État au Tchad ».

Cette recherche doctorale s’articule autour d’une interrogation majeure : pourquoi, malgré les réformes structurelles et la transposition des directives de la CEMAC, la discipline budgétaire peine-t-elle encore à s’imposer au Tchad ?

Le Dr Hassan Moctar Kalibou apporte une réponse novatrice en mettant en lumière ce qu’il appelle les « pesanteurs silencieuses ». Son étude démontre que les obstacles ne sont pas uniquement techniques, mais relèvent également de résistances d’ordre culturel, social et institutionnel. En identifiant ces freins au « patriotisme financier », ses travaux ouvrent la voie à une protection plus efficace de la fortune publique, mieux adaptée aux réalités socioculturelles tchadiennes.

Devant un jury composé de personnalités académiques, le candidat a fait preuve d’une parfaite maîtrise de son sujet lors d’une session de questions-réponses particulièrement soutenue.

À l’issue de la soutenance, le Dr Hassan Moctar Kalibou a rappelé que ce travail est l’aboutissement de plusieurs années de recherche rigoureuse.

« Mon ambition est désormais de contribuer activement au rayonnement des institutions publiques, tant au Tchad qu’à l’international, en transformant le rapport entre culture et gestion financière », a-t-il conclu.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/02/2026

Tchad : un forum pour bâtir un système de santé plus robuste et inclusif au Lac

Tchad : un forum pour bâtir un système de santé plus robuste et inclusif au Lac

Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité 13/02/2026

Populaires

Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul

14/02/2026

Aide sociale aux infrastructures : l'ONU redéfinit la prise en charge comme fondement du développement social

15/02/2026

Gouvernance financière au Tchad : Hassan Moctar Kalibou décroche son doctorat avec brio à l’Université Panafricaine

15/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter