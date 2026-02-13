Burkina : baisse des prix des médicaments et nouvelles normes pour les grandes entreprises

Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi le Conseil hebdomadaire des ministres, au cours duquel plusieurs décisions majeures ont été prises en faveur de l’amélioration des conditions de vie des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution progressiste populaire.



Une réduction significative du coût des médicaments dès le 1er mars

Au titre du ministère de la Santé, le gouvernement a annoncé une baisse importante des prix de certains médicaments essentiels génériques, produits de santé et consommables médicaux, applicable à partir du 1er mars 2026. Les réductions prévues atteignent : jusqu’à 53 % pour les injectables, 67 % pour les comprimés, 72 % pour les consommables médicaux, et 20 % pour les sirops.



Selon le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, cette mesure représente un effort financier de près de 3 milliards de FCFA, pris en charge par l’État afin de soulager directement les populations. Il a souligné que cette décision s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous.



De nouvelles normes pour la construction des sièges des grandes entreprises

Le Conseil des ministres a également adopté un décret relatif aux conditions et modalités de construction des sièges des grandes entreprises au Burkina Faso. Présentée par le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, cette réforme vise à renforcer l’ancrage local des grandes sociétés et à stimuler le développement urbain.



Désormais, toute entreprise réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 5 milliards de FCFA sur les trois derniers exercices est tenue de construire son siège au Burkina Faso, selon des standards définis par catégorie : Catégorie A (≥ 100 milliards FCFA) : immeuble minimum R+7, parking souterrain et aérien, avec critères d’efficacité énergétique ; Catégorie B (50 à 100 milliards FCFA) : minimum R+5, parking souterrain et aérien ; Catégorie C (10 à 50 milliards FCFA) : minimum R+4, parking en surface ; Catégorie D (< 10 milliards FCFA) : minimum R+3.



Les entreprises concernées disposent de six mois pour déposer leurs dossiers auprès d’une commission interministérielle, puis de 36 mois maximum pour achever les travaux. Elles bénéficieront d’exonérations sur les matériaux de construction et pourront acquérir des terrains disponibles auprès de la SONATUR.