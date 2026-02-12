|
TCHAD
Tchad : un voleur arrêté après le vol d’un coffre-fort confondu avec un autre contenant un milliard
Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Février 2026
La Police nationale a arrêté le présumé voleur qui avait emporté un coffre-fort le 17 janvier 2026, aux environs de 2 heures du matin, au marché à mil, à bord d’un véhicule de marque Toyota sans plaque d’immatriculation. Le suspect aurait agi par erreur, confondant ce coffre-fort avec un autre censé contenir un milliard de francs CFA.
