Le service Moov Money est désormais disponible dans les agences de voyage Abou Salam

Ce partenariat repose sur deux piliers majeurs destinés à améliorer l'expérience client et à favoriser l'inclusion financière :



1. Digitalisation de la billetterie : Les clients de l'agence Abou Salam peuvent désormais payer leurs tickets de bus directement via leur compte Moov Money. Ce service offre une alternative rapide, sécurisée et disponible 24h/24, éliminant les contraintes liées à la manipulation d'espèces et aux files d'attente prolongées.



2. Réseau de proximité "Zéro Frais supplémentaires" : Toutes les agences Abou Salam sur l’ensemble du territoire national font désormais office de points de vente Moov Money. Les usagers peuvent y effectuer leurs opérations de dépôt, de retrait et de transfert d'argent sans frais supplémentaires, bénéficiant ainsi d’une plus grande fluidité financière lors de leurs déplacements.



Lors de la cérémonie de lancement, le Directeur Général de Moov Money Tchad, M. Saïd Hably, a déclaré : « Ce partenariat avec Abou Salam, référence du transport interurbain, marque une étape majeure. Il réduit les risques liés au transport d’espèces, offre plus de flexibilité aux voyageurs et renforce la proximité des services financiers. »



De son côté, la Direction de l'Agence Abou Salam, représentée par son PDG M. Abdelbagui Izadine et son DG M. Moudjaid Abdelbagui, se réjouit de cette collaboration qui place l'innovation au cœur de son service client, renforçant ainsi sa position de transporteur moderne et à l'écoute des besoins de la population. « Première société de transport interurbain au Tchad avec 24 agences à travers le pays, Abou Salam s’aligne sur la politique de digitalisation du gouvernement. Ce partenariat avec Moov Money promeut l’inclusion numérique et dynamise les services de transport et de transfert d’argent », a déclaré M. Moudjaid.



Grâce à cette initiative commune, Moov Money et Abou Salam contribuent activement à la modernisation de l'économie numérique au Tchad et facilitent la mobilité interurbaine pour des milliers de voyageurs.