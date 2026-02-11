Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

L’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a ordonné, le 10 février 2026, la suspension immédiate du processus de cession des actifs de la Société Nationale de Ciment (SONACIM) au profit du groupe CIMAF.



Dans une correspondance adressée au directeur général de la SONACIM depuis N'Djamena, l’AILC indique avoir déployé une mission d’investigation et de contrôle portant sur la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise, ainsi que sur le processus de cession des actions.



Cette mission, diligentée conformément à un ordre de mission daté du 9 février 2026, vise à examiner l’ensemble des procédures liées au transfert des actifs de la société nationale de ciment. En attendant la conclusion des investigations en cours, l’AILC exige l’arrêt total de toute opération de cession. « Il vous est demandé de suspendre tout le processus de cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF jusqu’à la conclusion des investigations », précise la note officielle.



L’Autorité indépendante de lutte contre la corruption invite par ailleurs la direction de la SONACIM à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission de contrôle actuellement en séjour au sein de l’entreprise. Le document est signé par le directeur général des investigations et du contentieux de l’AILC, Ousman Mama Dou Afrono.