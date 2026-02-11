Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Star Oil Tchad récompense ses meilleurs chauffeurs et sensibilise sur la sécurité routière à l'approche du Ramadan


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 12 Février 2026



Tchad : Star Oil Tchad récompense ses meilleurs chauffeurs et sensibilise sur la sécurité routière à l'approche du Ramadan
Le 11 février 2026, Star Oil Tchad a organisé une cérémonie a deux volets : il s'agit de la récompense des meilleurs chauffeurs de l'année 2025, couplée à une science de sensibilisation relatif au comportement à adopter durant le mois saint de Ramadan.

A l'issue de la cérémonie, trois chauffeurs se sont distingués, et ont remporté les prix de l'année 2025. Le troisième a reçu 250 000 FCFA, le deuxième, 400 000 FCFA. S’agissant du troisième prix, il y a eu une innovation par rapport aux années précédentes : au lieu de donner le carburant ou argent, le directeur général de star Oil Tchad a offert un ticket d'avion aller-retour, accompagné d'une prise en charge pour faire le Oumra.

S'en est suivie une session de sensibilisation à I ‘approche du mois de Ramadan, qui sera marquée par des changements de rythme pouvant impacter négativement la vigilance des chauffeurs pendant le jeûne, mais aussi la problématique de gestion de la fatigue et des bonnes pratiques de conduite ont été évoqué. Il est important de rappeler que cette initiative vise à mettre en avant les chauffeurs s’étant distingués par leur professionnalisme, leur respect des règles de sécurité et leur exemplarité sur la route durant l'année écoulée.

A travers cette reconnaissance, Star Oil Tchad entend promouvoir une conduite responsable, et une valorisation des bons comportements. C'était dans le cadre de ses activités menées en faveur de la sécurité routière, de la valorisation des acteurs de transport, et de son engagement citoyen.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/02/2026

Tchad : session parlementaire, le Sénat appelle à l’unité nationale et dénonce les incursions armées

Tchad : session parlementaire, le Sénat appelle à l’unité nationale et dénonce les incursions armées

Tchad : à N'Djamena, un jeune homme poursuivi pour abus de confiance ‎ ‎ Tchad : à N'Djamena, un jeune homme poursuivi pour abus de confiance ‎ ‎ 10/02/2026

Populaires

Coopération sanitaire : l’ambassade du Tchad en Inde échange avec Yashoda Hospitals

11/02/2026

Tchad : le personnel du ministère des Télécommunications présente ses vœux

11/02/2026

RCA : commémoration du 16ᵉ anniversaire de la disparition du général André Kolingba

11/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter