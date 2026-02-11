Tchad : Star Oil Tchad récompense ses meilleurs chauffeurs et sensibilise sur la sécurité routière à l'approche du Ramadan

Le 11 février 2026, Star Oil Tchad a organisé une cérémonie a deux volets : il s'agit de la récompense des meilleurs chauffeurs de l'année 2025, couplée à une science de sensibilisation relatif au comportement à adopter durant le mois saint de Ramadan.



A l'issue de la cérémonie, trois chauffeurs se sont distingués, et ont remporté les prix de l'année 2025. Le troisième a reçu 250 000 FCFA, le deuxième, 400 000 FCFA. S’agissant du troisième prix, il y a eu une innovation par rapport aux années précédentes : au lieu de donner le carburant ou argent, le directeur général de star Oil Tchad a offert un ticket d'avion aller-retour, accompagné d'une prise en charge pour faire le Oumra.



S'en est suivie une session de sensibilisation à I ‘approche du mois de Ramadan, qui sera marquée par des changements de rythme pouvant impacter négativement la vigilance des chauffeurs pendant le jeûne, mais aussi la problématique de gestion de la fatigue et des bonnes pratiques de conduite ont été évoqué. Il est important de rappeler que cette initiative vise à mettre en avant les chauffeurs s’étant distingués par leur professionnalisme, leur respect des règles de sécurité et leur exemplarité sur la route durant l'année écoulée.



A travers cette reconnaissance, Star Oil Tchad entend promouvoir une conduite responsable, et une valorisation des bons comportements. C'était dans le cadre de ses activités menées en faveur de la sécurité routière, de la valorisation des acteurs de transport, et de son engagement citoyen.