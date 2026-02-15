Grande mobilisation spirituelle à Boutalbagar : le Centre Abou Haroun réunit fidèles du Tchad et d’ailleurs

Dans son allocution, le président du comité d’organisation, Chaïbo Mahamat Ali, a rappelé que chaque année, durant le mois béni de Chaabane, le Centre Abou Haroun organise une grande rencontre spirituelle dédiée à l’invocation d’Allah.



Cet événement exceptionnel, qui se tient une fois par an, rassemble un nombre considérable de fidèles en quête de dévotion et de recueillement. La célébration réunit des participants venus du Tchad et d’au-delà de ses frontières.



Selon les organisateurs, 1 767 lectures complètes du Coran ont été réalisées au cours de l’année, ainsi que 54 331 440 invocations (douas). L’objectif est d’élever des prières vers le Tout-Puissant afin de soulager les souffrances, d’apporter la guérison aux malades et de contribuer au bien-être spirituel de chacun.



L’invocation est un acte d’adoration, un lien sacré entre le serviteur et son Créateur. Bonne année à tous, et que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur nous et sur notre pays, le Tchad.



Il convient de rappeler que cette rencontre spirituelle vise à implorer la guérison divine pour divers maux, notamment l’envoûtement, la sorcellerie, les attaques démoniaques, les djinns, la stérilité et les troubles menstruels, à travers la roqya conforme à la Charia. Un moment de foi, de recueillement et d’espoir pour les participants.



Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Dieu n’a fait descendre aucune maladie sans avoir fait descendre son remède. Certains l’ont su, d’autres l’ont ignoré. »