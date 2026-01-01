Tchad : les fatwas sur les réseaux sociaux désormais interdites, sauf celles du CSAI

L’annonce a été faite à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 31 décembre 2025 par le premier vice-président et secrétaire général du CSAI, Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman. Cette déclaration fait suite à une rencontre tenue le même jour avec le ministre délégué auprès du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Dr Ahmat Omar Ahmat, en présence du conseiller du chef de l’État chargé des questions religieuses et chargé de mission à la Présidence de la République, Djibrine Seid Emma.



Selon Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman, une étude menée sur le plaidoyer islamique au Tchad a révélé l’émergence de phénomènes préoccupants mettant en péril l’unité nationale et la coexistence pacifique entre les différentes composantes de la société tchadienne. Il a rappelé que le plaidoyer islamique repose fondamentalement sur les principes de modération et de tolérance prônés par l’Islam.



Conformément aux instructions du ministère de l’Aménagement du Territoire adressées au CSAI, l’enjoignant à assumer pleinement ses responsabilités en matière de régulation du plaidoyer islamique afin de renforcer la paix et le vivre-ensemble, et considérant que le CSAI est l’organe légalement habilité à encadrer l’émission des fatwas, les décisions suivantes ont été prises :

1. Tous les permis des prédicateurs et orateurs sur l’ensemble du territoire national sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

2. La délivrance des permis de construire pour les mosquées, les lieux de retraite religieuse, les centres coraniques, les écoles et instituts à caractère islamique est suspendue jusqu’à nouvel ordre ;

3. L’émission de fatwas sur les réseaux sociaux et autres plateformes est strictement interdite à toute entité, à l’exception de l’autorité officiellement chargée des fatwas du CSAI ;

4. Tous les imams et prédicateurs sont appelés à s’abstenir de traiter des sujets controversés et à œuvrer à l’unification du discours religieux autour de messages d’apaisement conformes aux principes de l’Islam ;

5. Toute personne ou entité doit s’abstenir de mener des activités de prédication sans autorisation préalable du CSAI ;

6. Le CSAI informe l’ensemble des acteurs du plaidoyer islamique que des réunions seront organisées prochainement afin de clarifier les procédures organisationnelles encadrant cette activité au Tchad, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.



Le premier vice-président et secrétaire général du CSAI a imploré Dieu d’unir les musulmans, de les protéger contre toutes les épreuves visibles et invisibles, et de préserver le Tchad, son peuple et ses dirigeants de tout mal, rappelant que « Dieu en est le Gardien et Il est capable de toute chose ».