Tchad : le CSAI émet une fatwa autorisant l'échange de vœux (Nouvel An et Noël) entre musulmans et non-musulmans

L'autorité de la fatwa du Conseil suprême des affaires islamiques a émis une fatwa autorisant l'échange de vœux de Nouvel An et de Noël entre musulmans et non-musulmans.



قدمت هيئة الإفتاء التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فتوة تٌجيز فيها تهنئة المعايدة برأس السنة وعيد الميلاد للمسلم ولغيره.

