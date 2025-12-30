Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
RELIGIONS

Tchad : le CSAI émet une fatwa autorisant l'échange de vœux (Nouvel An et Noël) entre musulmans et non-musulmans


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025



Tchad : le CSAI émet une fatwa autorisant l'échange de vœux (Nouvel An et Noël) entre musulmans et non-musulmans
L'autorité de la fatwa du Conseil suprême des affaires islamiques a émis une fatwa autorisant l'échange de vœux de Nouvel An et de Noël entre musulmans et non-musulmans.

قدمت هيئة الإفتاء التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فتوة تٌجيز فيها تهنئة المعايدة برأس السنة وعيد الميلاد للمسلم ولغيره.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : renforcement du financement de l’ANSICE

30/12/2025

Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter