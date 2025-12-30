|
RELIGIONS
Tchad : le CSAI émet une fatwa autorisant l'échange de vœux (Nouvel An et Noël) entre musulmans et non-musulmans
Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026
30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle