TCHAD

Tchad : 1 999 candidats en lice pour intégrer la Police nationale au Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 14 Février 2026


Ils sont au total 1 999 candidats à prendre part au concours de recrutement des Gardiens de la Paix dans la province du Moyen-Chari. L’objectif de cette sélection est de renforcer les effectifs de la Police nationale en recrutant des jeunes intègres, capables d’assurer la sécurité des personnes et des biens.


Le lancement officiel des épreuves a eu lieu ce samedi 14 février 2026 au lycée Ahmed Mangue de Sarh, en présence du délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou.

Pour cette cérémonie, plusieurs autorités administratives étaient mobilisées, notamment la déléguée provinciale de l’Éducation nationale et le délégué provincial de la Police.

Le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari a procédé à l’ouverture solennelle de l’enveloppe contenant le premier sujet. Il a appelé les candidats à la discipline et au respect strict des règles établies, tout en avertissant que toute tentative de fraude entraînerait une exclusion immédiate.

« Ce concours est le premier test de votre intégrité en tant que futurs garants de l’ordre public. Travaillez avec sérénité, certitude et confiance », a-t-il rappelé.

Répartis dans 36 salles, les candidats ont entamé la première épreuve consacrée à la rédaction. Le thème proposé portait sur la corruption, un phénomène qui freine le développement socio-économique du pays.

Les postulants sont invités à analyser ses conséquences et à proposer des solutions concrètes pour y remédier.


