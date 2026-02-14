Tchad : 1 999 candidats en lice pour intégrer la Police nationale au Moyen-Chari

Le lancement officiel des épreuves a eu lieu ce samedi 14 février 2026 au lycée Ahmed Mangue de Sarh, en présence du délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou.



Pour cette cérémonie, plusieurs autorités administratives étaient mobilisées, notamment la déléguée provinciale de l’Éducation nationale et le délégué provincial de la Police.



Le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari a procédé à l’ouverture solennelle de l’enveloppe contenant le premier sujet. Il a appelé les candidats à la discipline et au respect strict des règles établies, tout en avertissant que toute tentative de fraude entraînerait une exclusion immédiate.