Tchad : les fidèles célèbrent la naissance du Prophète Mohamed à Doumbano (Bang-Bang)

La cérémonie a été présidée par le représentant du sous-préfet, M. Hadis Kon. Elle a débuté par la lecture du Saint Coran, suivie de la récitation de khassidas. Le président du comité d’organisation a ensuite adressé des mots de bienvenue aux responsables religieux ainsi qu’aux fidèles venus de différentes localités de la province.



Les cheikhs Abakar Mht Safi et Ahmat Abba ont pris la parole pour exprimer leurs remerciements à Cheikh Ahmat Attidjani Ibrahim Bachar. Ils ont rappelé l’objectif principal de cette cérémonie religieuse et remercié l’ensemble des fidèles musulmans pour leur forte mobilisation autour de cet événement spirituel.



À son tour, Cheikh Ahmat Attidjani Ibrahim Bachar a félicité les participants pour leur engagement religieux et leur attachement à la préservation des valeurs spirituelles. Son message d’encouragement a été chaleureusement applaudi par l’assistance nombreuse venue célébrer cette commémoration sacrée dans le village de Doumbano.



Prenant la parole, le représentant du sous-préfet de Bang-Bang, également maire de la commune de Bagoua, Hadis Kono, a remercié les fidèles venus de près comme de loin. Il a exhorté chacun à cultiver l’amour du prochain, rappelant que cela constitue un fondement de l’islam et correspond également à la vision du Gouvernement de la République du Tchad, sous l’impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a enfin félicité les organisateurs pour la réussite de cette rencontre religieuse à Doumbano.



La cérémonie a pris fin avec la récitation de quelques versets coraniques et de khassidas, clôturant ainsi cette commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse.