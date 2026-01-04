Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
RELIGIONS

Tchad : les fidèles célèbrent la naissance du Prophète Mohamed à Doumbano (Bang-Bang)


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 4 Janvier 2026


Une importante cérémonie de commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (paix et bénédictions d’Allah sur lui) s’est déroulée dans l’après-midi du 4 janvier 2026 à Doumbano, dans la sous-préfecture de Bang-Bang.


Tchad : les fidèles célèbrent la naissance du Prophète Mohamed à Doumbano (Bang-Bang)
La cérémonie a été présidée par le représentant du sous-préfet, M. Hadis Kon. Elle a débuté par la lecture du Saint Coran, suivie de la récitation de khassidas. Le président du comité d’organisation a ensuite adressé des mots de bienvenue aux responsables religieux ainsi qu’aux fidèles venus de différentes localités de la province.

Les cheikhs Abakar Mht Safi et Ahmat Abba ont pris la parole pour exprimer leurs remerciements à Cheikh Ahmat Attidjani Ibrahim Bachar. Ils ont rappelé l’objectif principal de cette cérémonie religieuse et remercié l’ensemble des fidèles musulmans pour leur forte mobilisation autour de cet événement spirituel.

À son tour, Cheikh Ahmat Attidjani Ibrahim Bachar a félicité les participants pour leur engagement religieux et leur attachement à la préservation des valeurs spirituelles. Son message d’encouragement a été chaleureusement applaudi par l’assistance nombreuse venue célébrer cette commémoration sacrée dans le village de Doumbano.

Prenant la parole, le représentant du sous-préfet de Bang-Bang, également maire de la commune de Bagoua, Hadis Kono, a remercié les fidèles venus de près comme de loin. Il a exhorté chacun à cultiver l’amour du prochain, rappelant que cela constitue un fondement de l’islam et correspond également à la vision du Gouvernement de la République du Tchad, sous l’impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a enfin félicité les organisateurs pour la réussite de cette rencontre religieuse à Doumbano.

La cérémonie a pris fin avec la récitation de quelques versets coraniques et de khassidas, clôturant ainsi cette commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (paix et bénédictions d’Allah sur lui) dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/01/2026

Crise énergétique à N’Djaména : Le Gouvernement s'explique devant le Sénat

Crise énergétique à N’Djaména : Le Gouvernement s'explique devant le Sénat

Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum 02/01/2026

Populaires

Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate

04/01/2026

CAN 2025 : Le Mali terrasse la Tunisie au bout du suspense et file en quarts !

04/01/2026

Diplomatie religieuse : Le Tchad et l’Arabie Saoudite scellent un pacte pour un Islam de tolérance

04/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter