Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est

Les nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires d’Abéché, de Biltine et d’Iriba ont été officiellement installés au cours d’une cérémonie présidée par le recteur de l’Académie de l’Est, le Pr Daouda Ahmat Mahamat.



La rencontre s’est déroulée en présence des autorités locales ainsi que des responsables des institutions d’enseignement supérieur de la région. Les points focaux du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) et les représentants des étudiants ont également pris part à cette cérémonie solennelle.



Dans son intervention, le Recteur a rappelé l’importance des œuvres universitaires dans l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants, notamment en matière d’hébergement, de restauration et d’accompagnement social. Il a exhorté les nouveaux responsables à faire preuve de rigueur, de transparence et d’écoute afin de répondre efficacement aux attentes de la communauté estudiantine.



Cette installation marque une nouvelle étape dans la dynamisation des services des œuvres universitaires dans les villes de Abéché, Biltine et Iriba, avec pour ambition de renforcer la gouvernance et la qualité des prestations offertes aux étudiants de la zone Est.