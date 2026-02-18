Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Washington honore le leadership sécuritaire tchadien


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 18 Février 2026



Tchad : Washington honore le leadership sécuritaire tchadien
Ce mercredi 18 février 2026, le Département d’Etat américain a décerné quatre médailles et un certificat d’appréciation au commissaire divisionnaire Dr Issaka Haroun Bechir, secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, pour son leadership visionnaire et son engagement exceptionnel en faveur du renforcement du partenariat sécuritaire entre les États Unis d’Amérique et la République du Tchad.

Cette distinction, remise par l’ambassade des États Unis, consacre deux années de collaboration soutenue au cours desquelles le commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir a contribué de manière décisive à la consolidation de la coopération bilatérale en matière de sécurité.

Par ses orientations stratégiques et l’élaboration de politiques novatrices, il a hissé le partenariat américano-tchadien à un niveau supérieur, en instaurant des cadres opérationnels et des protocoles appelés à structurer durablement l’action conjointe des deux pays.

Selon les termes de la reconnaissance officielle, l’engagement personnel du lauréat a profondément transformé le paysage opérationnel de la coopération sécuritaire. Son leadership a renforcé la protection du personnel et des installations de la mission américaine à N’Djamena, tout en favorisant des niveaux inédits de coordination interinstitutionnelle, de partage d’informations et de planification conjointe.

Par sa capacité à promouvoir des approches innovantes, à relever des défis complexes et à mobiliser son expertise, il a contribué directement à l’avancement des intérêts communs en matière de stabilité régionale et de lutte contre le terrorisme. Exprimant sa profonde gratitude, l’ambassade a salué un partenariat remarquable et durable, reflet d’une excellente relation bilatérale entre les deux nations.

Ému par cet hommage, Dr Issakha Haroun Bechir s’est dit honoré d’une distinction qu’il considère comme le fruit d’un effort collectif. Il est entouré de ses collaborateurs, notamment le directeur de la coopération, le directeur des ressources humaines et du matériel, le commissaire divisionnaire Rheissa Isseine Khamis, ainsi que le commissaire divisionnaire Adoum Daddi.

