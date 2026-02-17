|
Tchad : mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan
Le Conseil national des affaires islamiques (CNAI) annonce que mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois sacré de Ramadan.
