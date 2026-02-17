Alwihda Info
RELIGIONS

Tchad : mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Février 2026


Le Conseil national des affaires islamiques (CNAI) annonce que mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois sacré de Ramadan.


رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالدائم عبدالله عثمان ، بأن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م ،اول إيام شهر رمضان المبا،ك


