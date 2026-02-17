Tchad–États-Unis : un nouveau cap franchi dans la coopération sécuritaire contre les stupéfiants

Le lundi 16 février 2026, le Tchad et les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération sécuritaire à l’occasion d’une rencontre consacrée à la lutte contre les stupéfiants, marquée par la participation de Drug Enforcement Administration (DEA).



Présidée par le Commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir, secrétaire général adjoint du ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration, la séance a abouti à la remise au Tchad d’un document technique inédit baptisé « Bible d’identification des drogues », destiné à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité.



Les autorités tchadiennes ont salué cette avancée majeure, qui vise à améliorer l’identification des réseaux criminels et la protection des agents sur le terrain. Les deux parties ont également convenu de poursuivre les échanges en vue de formaliser ce partenariat par un accord administratif, confirmant leur volonté commune d’intensifier la lutte contre le trafic de drogues.