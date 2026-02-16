Tchad : au GEMIA, 109 élèves officiers franchissent une nouvelle étape de leur formation

Dans son allocution, le commandant du Groupement des écoles militaires interarmées (GEMIA), Zakaria Hissein Abdraman Haggar, a rappelé que cette phase de formation vise à assurer une préparation physique et morale des recrues, à travers la transmission des valeurs traditionnelles de l’armée, afin de les détacher progressivement de l’esprit civil.



S’adressant à la 30ᵉ promotion, il a exprimé son émotion en rappelant qu’il y a quelques mois, ces jeunes recrues entamaient leur formation dans ce même lieu, loin de leurs familles et plongées dans un nouvel univers sous l’appellation de « Morpho ». « Les morphos d’hier sont désormais des élèves officiers », a-t-il déclaré, soulignant que cette cérémonie ne marque pas une fin, mais le début d’une nouvelle étape. La deuxième phase de leur scolarité sera consacrée à l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques dans plusieurs disciplines destinées à renforcer leurs compétences professionnelles.



De son côté, le chef d’État-major général des armées, 2ᵉ adjoint, le général de division Yangmargué Beh Félix, a rappelé qu’au cours des quatre-vingt-dix jours de formation intensive, les élèves ont été soumis à un entraînement rigoureux afin de forger en eux la discipline, la résilience et l’aptitude à défendre la République contre toute forme d’agression.



« Vous êtes l’avenir de ce pays », a-t-il affirmé, exhortant les futurs officiers à construire dès à présent leur carrière dans la discipline, l’honneur et le sens du devoir. Il a insisté sur la symbolique du drapeau bleu-jaune-rouge, emblème de la République, que ces officiers auront la responsabilité de défendre en tout temps et en tout lieu.



Cette cérémonie a également été l’occasion de rappeler la volonté des plus hautes autorités de la République, au premier rang desquelles le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, de bâtir une armée professionnelle, opérationnelle et au service de la nation tchadienne. Une armée capable de défendre la souveraineté nationale, les institutions républicaines et l’intégrité territoriale, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires.