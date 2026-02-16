Alwihda Info
AFRIQUE

La Côte d'Ivoire confirme son potentiel énergétique avec la nouvelle découverte pétrolière


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Février 2026


Le groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec PETROCI Holding, a annoncé une découverte majeure d’hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, informe le gouvernement.


Ce nouveau gisement, baptisé CALAO South, a été découvert début février 2026 sur le bloc pétrolier CI-501. Il fait suite au forage du puits d’exploration Murène South-1X, qui a atteint une profondeur totale de 5 058 mètres. 

Situé à environ 8 kilomètres au sud-ouest du puits Murène-1X sur le bloc CI-205, ce forage a mis en évidence la présence de pétrole léger, de gaz naturel ainsi que de condensats, confirmant ainsi l’intérêt économique et stratégique de la zone.

Selon les premières analyses techniques, les ressources identifiées sur les blocs CI-501 et CI-205 sont estimées à environ 1,4 milliard de barils équivalent pétrole. Ce niveau de ressources contribue à renforcer significativement la position de la Côte d’Ivoire parmi les producteurs émergents d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest, dans un contexte régional marqué par une demande énergétique croissante.

Pour le Ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, cette découverte représente un levier important pour la sécurité énergétique nationale. Elle consolide notamment le potentiel du pays en gaz naturel, une ressource essentielle pour la production d’électricité et pour l’accompagnement de la croissance économique. Le développement de ces ressources est également perçu comme un facteur d’appui à l’industrialisation, à la transformation locale et à l’amélioration continue de l’accès à l’énergie sur l’ensemble du territoire.


