États-Unis/Namibie : l’ambassadeur John Giordano dévoile ses priorités stratégiques

Premier ambassadeur nommé politiquement sous le second mandat du président Donald Trump, John Giordano entend inscrire cette coopération dans une logique résolument stratégique.



Arrivé à Windhoek le 28 octobre 2025, l’ambassadeur a présenté ses lettres de créance à la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah dès le lendemain, prenant immédiatement ses fonctions. Sa nomination rapide, après confirmation du Sénat américain, illustre la volonté de l’administration américaine d’accélérer son engagement sur le continent africain, notamment dans les zones clés en ressources naturelles.



Une Namibie au cœur des intérêts stratégiques américains

Selon l’ambassadeur Giordano, la Namibie occupe une position centrale dans les enjeux mondiaux liés à l’énergie, aux minerais critiques et aux infrastructures nécessaires à l’économie numérique et à l’intelligence artificielle.

« Il s’agit de sécuriser l’avenir de l’Amérique », a-t-il déclaré, soulignant que le pays figure parmi les trois premiers producteurs mondiaux d’uranium, ressource essentielle pour la sécurité énergétique et certaines technologies de défense. La Namibie attire également d’importants investissements américains et alliés dans l’exploration pétrolière et gazière offshore, tout en offrant un environnement politique stable propice aux grands projets industriels.



D’une logique d’aide à une logique d’investissement

Après plusieurs décennies de coopération axée principalement sur la santé et le développement, les relations entre les deux pays entrent désormais dans une nouvelle phase, centrée sur le commerce, le déploiement de capitaux et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. Cette orientation s’inscrit dans la doctrine « America First », visant à renforcer la sécurité nationale américaine, réduire la dépendance à certains partenaires jugés sensibles et consolider le leadership économique des États-Unis, notamment dans les secteurs de l’énergie, des minerais et des infrastructures.



Un nouveau rôle pour l’ambassade américaine

Sous la direction de John Giordano, l’ambassade américaine à Windhoek ambitionne de devenir : une plateforme stratégique pour la sécurité énergétique et minérale des États-Unis ; une porte d’entrée pour les investissements américains dans les infrastructures africaines ; un point d’appui régional pour la résilience des chaînes d’approvisionnement ; un poste avancé dans la compétition géostratégique mondiale.



Fort d’une expérience dans le domaine juridique, de la sécurité nationale et des marchés financiers, l’ambassadeur entend faire de la relation États-Unis–Namibie un partenariat axé sur des résultats concrets. « On ne peut pas dissocier la sécurité du capital, ni le capital de l’énergie. Les États-Unis doivent être leaders dans ces trois domaines », a-t-il conclu, affirmant vouloir bâtir des systèmes durables garantissant un accès stratégique et une indépendance renforcée pour son pays.