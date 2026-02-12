Tchad : la session budgétaire ordinaire 2026 du Conseil provincial lancée à Moussoro

Ce 12 février 2026, la session budgétaire 2026 du Conseil provincial lancée par le délégué général du gouvernement auprès de la province en présence du président du Conseil provincial du Barh-el-Gazel, le préfet du Barh El Gazel Sud, le maire, les secrétairse de séance de la commune, les délégués de services déconcentrés de l'État.



Lors de cette session, le 1er secrétaire de séance Mahamat Zenimi a souhaité la bienvenue avant de procéder à l'appel de la liste nominative des conseillers provinciaux. Pour le président du Conseil provincial Senoussi Moussa Abouna, la session intervient après une année 2025 riche en activités et en engagements concrets au service de la population.



Malgré des moyens limités, le Conseil provincial a agi avec responsabilité, proximité et détermination pour répondre aux besoins essentiels, renforçant la cohésion sociale et soutenir le développement local. A-t-il martelé. Le budget 2026 doit être orienté vers des actions réalistes et utiles aux communautés : amélioration des services de base, soutien aux initiatives locales et renforcement de la gouvernance locale.



Senoussi Moussa Abouna a invité les conseillers provinciaux à des échanges constructifs afin d'adopter un budget qui reflète les priorités réelles de la province et les attentes des populations. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel Abdel Aziz Tchanglang Tokama a salué l'organisation de cette session budgétaire.



Il a ajouté que l'initiative de l'organisation est une preuve palpable que les textes réglementaires inhérents à la décentralisation sont en train d'être appliqués et que ce mode de gestion de la chose publique est bien en marche dans la province. Il a exhorté le président du Conseil provincial de continuer sur sa lancée, celle de la solidarité et du patriotisme.



Abdelaziz Tchang-lang Takoma a souligné que les trois axes d'action prononcés par le président du Conseil provincial sont en adéquation avec les orientations nationales et les objectifs fixés par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat. Il est important de souligner que la session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Barh-el-Gazel durera deux semaines, du 12 au 26 février 2026.