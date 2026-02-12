Tchad : point de presse du DG du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur

Le directeur général du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA), Ahmed Bokori, a tenu un point de presse le 10 février 2026 à Moundou. Cette rencontre a été l'occasion de lancer officiellement les activités de recouvrement des redevances du droit d'auteur relatives aux moyens de transport commun pour l’année 2026.



Ahmed Bokori a rappelé à tous les exploitants de moyens de transport en commun que le respect de ces obligations légales est essentiel pour la protection des droits des auteurs. Il a encouragé tous les concernés à se mettre en conformité afin d'éviter d'éventuelles sanctions.



S’appuyant sur l’article 65 de l’arrêté 028 de 2016, portant la tarification des droits d’exploitation, le directeur général du BUTDRA affirme qu’il est une obligation aux entreprises de transport tels que les bus de transport, les taxis jaunes et les rackchas, de payer les redevances du droit d’auteur. Il a appelé ces derniers à se conformer aux règles régissant le droit d’auteur au Tchad, relatives au paiement des redevances.



Ahmed Bokori a souligné que la mise à la disposition du public des titres onéreux ou gratuits des œuvres de l’esprit sans autorisation, ou sans paiement des redevances du droit d’auteur, constitue un acte de contrefaçon. Le directeur général du Bureau profité de l’occasion pour informer les différents acteurs impliqués dans la gestion collective du droit d'auteur sur les actions et les missions du BUTDRA, notamment à travers son agence de Moundou.



Il a souligné l'importance de la protection des œuvres, ainsi que les démarches relatives à l'adhésion et au recouvrement des redevances. En particulier, des informations précises ont été fournies sur le paiement des redevances du droit d'auteur, notamment celles concernant les détenteurs des transports en commun.