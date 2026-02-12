Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : point de presse du DG du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 12 Février 2026



Tchad : point de presse du DG du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur
Le directeur général du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA), Ahmed Bokori, a tenu un point de presse le 10 février 2026 à Moundou. Cette rencontre a été l'occasion de lancer officiellement les activités de recouvrement des redevances du droit d'auteur relatives aux moyens de transport commun pour l’année 2026.

Ahmed Bokori a rappelé à tous les exploitants de moyens de transport en commun que le respect de ces obligations légales est essentiel pour la protection des droits des auteurs. Il a encouragé tous les concernés à se mettre en conformité afin d'éviter d'éventuelles sanctions.

S’appuyant sur l’article 65 de l’arrêté 028 de 2016, portant la tarification des droits d’exploitation, le directeur général du BUTDRA affirme qu’il est une obligation aux entreprises de transport tels que les bus de transport, les taxis jaunes et les rackchas, de payer les redevances du droit d’auteur. Il a appelé ces derniers à se conformer aux règles régissant le droit d’auteur au Tchad, relatives au paiement des redevances.

Ahmed Bokori a souligné que la mise à la disposition du public des titres onéreux ou gratuits des œuvres de l’esprit sans autorisation, ou sans paiement des redevances du droit d’auteur, constitue un acte de contrefaçon. Le directeur général du Bureau profité de l’occasion pour informer les différents acteurs impliqués dans la gestion collective du droit d'auteur sur les actions et les missions du BUTDRA, notamment à travers son agence de Moundou.

Il a souligné l'importance de la protection des œuvres, ainsi que les démarches relatives à l'adhésion et au recouvrement des redevances. En particulier, des informations précises ont été fournies sur le paiement des redevances du droit d'auteur, notamment celles concernant les détenteurs des transports en commun.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/02/2026

Boissons frelatées au Tchad : le CEDIRAA et l’association R3A soutiennent l’application du décret n°2835

Boissons frelatées au Tchad : le CEDIRAA et l’association R3A soutiennent l’application du décret n°2835

SOTEL Tchad : les agents en sit-in dénoncent des blocages et interpellent les autorités SOTEL Tchad : les agents en sit-in dénoncent des blocages et interpellent les autorités 11/02/2026

Populaires

Egypte : Ghazaly félicite le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Johar Nabil

11/02/2026

Tchad : FICSA 6, immersion exceptionnelle au cœur du massif de l’Ennedi

12/02/2026

Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter