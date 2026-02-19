Tchad : Hadjer Lamis, clôture de la session budgétaire du Conseil provincial

La session budgétaire du Conseil provincial de Hadjer Lamis s’est achevée ce vendredi 20 février 2026, lors d’une réunion tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Ahmat Hissein Kardayo, du président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, du secrétaire de séance, Saladine Djibrine, des conseillers provinciaux ainsi que de plusieurs délégués déconcentrés de l’État.



Dans son allocution, le président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, a exprimé sa reconnaissance aux conseillers pour un mois de travaux intensifs ayant abouti à cette clôture. Il a également salué l’engagement et le professionnalisme du délégué général du gouvernement, Ahmat Hissein Kardayo, pour son accompagnement constant et sa compétence dans la conduite des affaires provinciales.



Prenant à son tour la parole, le délégué général du gouvernement a félicité les conseillers pour la qualité des échanges et le bon déroulement des travaux, menés dans un climat apaisé et sans perturbations. Il a remercié l’ensemble des participants avant d’adresser ses vœux à la population à l’occasion du début du Carême, appelant à la paix, à la prière et à la cohésion nationale.



Enfin, il a souhaité que Dieu accepte les jeûnes, les prières et les invocations, tout en formulant le vœu de voir régner durablement la paix au Tchad.