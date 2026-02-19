Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Hadjer Lamis, clôture de la session budgétaire du Conseil provincial


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 20 Février 2026



Tchad : Hadjer Lamis, clôture de la session budgétaire du Conseil provincial
La session budgétaire du Conseil provincial de Hadjer Lamis s’est achevée ce vendredi 20 février 2026, lors d’une réunion tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Ahmat Hissein Kardayo, du président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, du secrétaire de séance, Saladine Djibrine, des conseillers provinciaux ainsi que de plusieurs délégués déconcentrés de l’État.

Dans son allocution, le président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, a exprimé sa reconnaissance aux conseillers pour un mois de travaux intensifs ayant abouti à cette clôture. Il a également salué l’engagement et le professionnalisme du délégué général du gouvernement, Ahmat Hissein Kardayo, pour son accompagnement constant et sa compétence dans la conduite des affaires provinciales.

Prenant à son tour la parole, le délégué général du gouvernement a félicité les conseillers pour la qualité des échanges et le bon déroulement des travaux, menés dans un climat apaisé et sans perturbations. Il a remercié l’ensemble des participants avant d’adresser ses vœux à la population à l’occasion du début du Carême, appelant à la paix, à la prière et à la cohésion nationale.

Enfin, il a souhaité que Dieu accepte les jeûnes, les prières et les invocations, tout en formulant le vœu de voir régner durablement la paix au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/02/2026

Tchad : à N’Djamena, mystère autour d'un déficit de près de 5 millions dans une cave ‎ ‎

Tchad : à N’Djamena, mystère autour d'un déficit de près de 5 millions dans une cave ‎ ‎

Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026 Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026 19/02/2026

Populaires

Tchad : des nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

19/02/2026

Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est

19/02/2026

Tchad-Suisse : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur du Tchad

19/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter