TCHAD

Tchad : des nominations au ministère de l’Enseignement supérieur


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Février 2026



Par Décret N°090/PR/PM/MESRSFP/2026 du 19 février 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Université de Bol : Faculté des sciences Agronomiques et de l’Eau Doyen : M. ALI MAHAMAT NOUR (MC), poste vacant. Faculté d'Administration et Management des Entreprises Doyen : M. GOUATAINE SEINGUE ROMAIN (MC), poste vacant. Direction des affaires académiques Directeur : M. MAHAMAT FOUDA DJOURAB (MC), poste vacant. Direction de la Scolarité et des Examens Directeur : M. ASLAOU KOMBAYE (MA), poste vacant. Direction des Ressources Humaines Directeur : M. AMINOU BOUBA (AU), poste vacant.


