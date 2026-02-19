Tchad : à Abéché, la Commission mixte restitue un bilan déterminant pour la sécurité publique

Le jeudi 19 février 2026, la Commission mixte de désarmement d'Abéché a officiellement présenté le bilan de ses opérations de fouille et de désarmement menées ces dernières semaines dans la ville et ses périphéries.



La restitution s’est tenue en marge de la visite du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, venu s’enquérir de l’état d’avancement des actions engagées pour le rétablissement durable de la sécurité.



Sous la coordination du directeur général de la Gendarmerie nationale du Tchad, le général Djiddo Mahamat Haggar, assisté du directeur général de la Police nationale le contrôleur Tougoud Digo Maide et du coordonnateur adjoint de la Force mixte Tchad-Soudan ainsi que les responsables sécuritaires. Les opérations qui ont été menées dans les quartiers et ses environs ont permis de récupérer une importante quantité d’armes de de toutes marques, des munitions et de chargeurs.



Plus de 740 cartons de cigarettes ont été saisis et remis aux services des Douanes. Cent cartons d’alcool frelatées ont été saisi ainsi qu’une quantité notable de produits prohibés, notamment des tramadol. Plusieurs véhicules sans pièces administratives ni plaques d’immatriculation ont été arrêtés et confiés à une sous-commission mixte en vue d’éventuelles régularisations.



En plus de ses objets, sept malfaiteurs ont été interpellés, dont trois receleurs et quatre auteurs présumés du braquage du 28 janvier 2025 ayant entraîné la mort de Oumar Acheik. Les individus, également impliqués dans l’attaque de mars 2025 avec extorsion de 31 kilogrammes d’or et celle de novembre 2025 ayant conduit à la soustraction de 123 grammes d’or, ont été auditionnés par la police avant leur déferrement devant la justice.



Ce bilan intervient après plusieurs semaines d’opérations intensives de la commission mixte. Les responsables sécuritaires ont salué la collaboration efficace des forces de sécurité intérieure engagées dans cette opération. Ces actions ont contribué à rétablir un climat de confiance au sein de la population d’Abéché et de ses localités environnantes, désormais engagées dans une phase de stabilisation progressive.