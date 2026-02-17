Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, 40 jeunes reçoivent leurs attestations de fin de formation professionnelle


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Février 2026



Le directeur de cabinet du maire de Abéché, Adam Moustapha, représentant le maire, a présidé mardi 17 février 2026 la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux bénéficiaires du projet Jeunesse vers l’Emploi Durable (JED).

C’était en présence des autorités administratives et des partenaires techniques et financiers. Selon le coordinateur du projet, Wang-Namou Guidjara Jocop, cette cérémonie marque l’aboutissement de la cinquième phase de formation ayant permis à 40 jeunes d’acquérir des compétences dans des métiers porteurs.

Il a rappelé que le contexte socioéconomique du Tchad, notamment dans la province du Ouaddaï, rend indispensable un accompagnement structuré pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Financé par l’Agence Française de Développement, le projet est mis en œuvre par le consortium des ONG ESSOR et ATURAD.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur engagement à mettre leurs compétences au service de la communauté. Les 40 lauréats ont été formés en couture, électricité, mécanique et coiffure-esthétique.

Clôturant la cérémonie, le représentant du maire a salué leur persévérance et souligné que l’autonomisation des jeunes demeure une priorité nationale sous l’impulsion du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a exhorté les jeunes diplômés à exceller, innover et contribuer activement au développement économique local.

La cérémonie s’est achevée par la remise officielle des attestations. À travers le projet JED, les autorités locales et leurs partenaires réaffirment leur engagement à faire de la jeunesse un moteur essentiel du développement socioéconomique dans le Ouaddaï.


