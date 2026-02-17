États-Unis–Maurice : des discussions bilatérales prévues à Port-Louis sur la sécurité

Les Etats Unis et Maurice tiendront, du 23 au 25 février 2026 à Port-Louis, une série de discussions bilatérales consacrées à la coopération sécuritaire.



Ces échanges seront conduits par le Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État américain, avec la participation de plusieurs agences gouvernementales américaines. Ils visent à renforcer la coordination entre les deux pays, et à assurer la mise en œuvre efficace des dispositifs de sécurité liés aux installations stratégiques de la région.



Au cœur des discussions figure l’importance continue de l’archipel des Chagos et de la base conjointe américano-britannique située à Diego Garcia, considérées par Washington comme essentielles à sa sécurité nationale ainsi qu’à la stabilité de l’océan Indien.



Les pourparlers porteront notamment sur les mécanismes de coopération bilatérale et sur les conditions garantissant l’exploitation durable et sécurisée de cette base.



Les États-Unis ont par ailleurs réaffirmé leur soutien à la décision du Royaume Uni d’avancer dans son accord avec Maurice concernant l’archipel des Chagos. Washington a également exprimé sa volonté de conclure un accord bilatéral avec Londres, afin d’assurer la poursuite de l’utilisation des installations militaires et logistiques dans cette zone stratégique.



Selon les autorités américaines, cette démarche s’inscrit dans un effort plus large visant à préserver la sécurité régionale et à renforcer la stabilité dans l’océan Indien, tout en consolidant les partenariats existants avec leurs alliés.