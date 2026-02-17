Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

États-Unis–Maurice : des discussions bilatérales prévues à Port-Louis sur la sécurité


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 18 Février 2026



États-Unis–Maurice : des discussions bilatérales prévues à Port-Louis sur la sécurité
Les Etats Unis et Maurice tiendront, du 23 au 25 février 2026 à Port-Louis, une série de discussions bilatérales consacrées à la coopération sécuritaire.

Ces échanges seront conduits par le Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État américain, avec la participation de plusieurs agences gouvernementales américaines. Ils visent à renforcer la coordination entre les deux pays, et à assurer la mise en œuvre efficace des dispositifs de sécurité liés aux installations stratégiques de la région.

Au cœur des discussions figure l’importance continue de l’archipel des Chagos et de la base conjointe américano-britannique située à Diego Garcia, considérées par Washington comme essentielles à sa sécurité nationale ainsi qu’à la stabilité de l’océan Indien.

Les pourparlers porteront notamment sur les mécanismes de coopération bilatérale et sur les conditions garantissant l’exploitation durable et sécurisée de cette base.

Les États-Unis ont par ailleurs réaffirmé leur soutien à la décision du Royaume Uni d’avancer dans son accord avec Maurice concernant l’archipel des Chagos. Washington a également exprimé sa volonté de conclure un accord bilatéral avec Londres, afin d’assurer la poursuite de l’utilisation des installations militaires et logistiques dans cette zone stratégique.

Selon les autorités américaines, cette démarche s’inscrit dans un effort plus large visant à préserver la sécurité régionale et à renforcer la stabilité dans l’océan Indien, tout en consolidant les partenariats existants avec leurs alliés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/02/2026

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires 17/02/2026

Populaires

​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026

17/02/2026

Tchad : le Mobile Money au cœur des finances publiques

17/02/2026

Burkina Faso : premières Journées de dialogue Défense-Sécurité-Finances–Diplomatie

17/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter