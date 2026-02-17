Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 17 Février 2026



Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda
Dans l'optique des préparatifs de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) édition 2026, le 16 février, la délégation de la Femme et de la Petite Enfance du Sila a convoqué une rencontre stratégique.

L'objectif principal était de coordonner les actions des différentes organisations féminines pour assurer une célébration réussie sous le signe de la solidarité. Le délégué, Dr Mahadi Saleh, a souligné l'importance de cette édition pour la visibilité de la province.

Ses messages clés ont porté sur : la responsabilité ; un appel ferme a été lancé aux responsables des groupements et associations pour qu'elles fassent preuve d'un engagement exemplaire ; l'excellence, avec pour ambition affichée pour 2026, de porter la province du Sila en première position au niveau national en termes d'organisation et de mobilisation. S’agissant de l'Esprit de corps, un accent particulier a été mis sur la nécessité de travailler dans un esprit de fraternité.

Pour garantir une exécution fluide des activités, la réunion a abouti à la création officielle d'un comité d'organisation. Sous la Présidence du Mme Zara Abdoulaye, maire de la ville de Goz-Beïda, sa mission est de superviser et coordonner les festivités et mobilisation des ressources locales.




