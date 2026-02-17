Alwihda Info
INTERNATIONAL

Tchad-Turquie : un pont technologique pour former une nouvelle génération STEM


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 18 Février 2026



Tchad-Turquie : un pont technologique pour former une nouvelle génération STEM
Ce 18 février 2026, au sein de l’établissement tchadien–turc de N’Djamena, une initiative éducative ambitieuse vient renforcer la coopération entre le Tchad et la Turquie autour des sciences, des technologies et de l’innovation.

Porté par l’équipe Caracal Robotics, avec le soutien de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), en partenariat avec la Fondation Maarif et l’association Zarif Kanatlar, ce programme vise à installer durablement des clubs STEM et un système de mentorat au profit des jeunes tchadiens. Une formation complète portée par le projet PEY pour l’Afrique-Tchad.

Dans son discours, Cengiz Atay, représentant pays de la Fondation Maarif Turquie au Tchad, a affirmé que, à travers le projet « PEY pour l’Afrique – Tchad », l’équipe Caracal Robotics, issue du lycée professionnel et technique anatolien Mehmet Rifat Evyap, premier lycée spécialisé en informatique de Turquie, déploie un programme structuré d’enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Il a souligné que pendant une semaine, des étudiants turcs animent des ateliers pratiques destinés aux lycéens tchadiens.

Au programme : robotique, développement logiciel, intelligence artificielle, conception et impression 3d ingénierie de drones, initiation à la réalité virtuelle et augmentée.

Un mentorat par les pairs : des lycéens forment des lycéens
La particularité du projet réside dans son approche pédagogique innovante : les formations sont dispensées par des lycéens pour des lycéens, selon un modèle de mentorat par les pairs. Cette méthode favorise la confiance mutuelle.
Six élèves de l’établissement tchado-turc présentés, participent activement à cette session. Ils constituent la première cohorte appelée à devenir, à leur tour, des relais locaux du programme.

Une formation qui se poursuit sur six mois
Le représentant de la Fondation Maarif a rappelé que les bénéficiaires suivront également six mois de cours en ligne afin d’assurer la continuité pédagogique après la mission sur le terrain. Il a insisté que, à l’issue de cette formation, les élèves auront l’opportunité de participer à une compétition internationale de robotique, offrant ainsi une visibilité mondiale aux talents tchadiens.
Il a également précisé que la formation est ouverte à tous les élèves, sans distinction, dans une dynamique inclusive et égalitaire.

Vers un écosystème technologique tchadien
Soutenu par la Fondation Maarif au Tchad, qui met à disposition l’infrastructure technique nécessaire, coordonnée localement par l’association Zarif Kanatlar, le programme ambitionne de : créer des équipes locales de robotique, installer des clubs STEM permanents, former des mentors tchadiens autonomes, et intégrer les jeunes aux compétitions internationales.

Enfin au-delà d’un simple projet éducatif, cette initiative marque un nouveau chapitre de coopération entre le Tchad et la Turquie. Elle pose les bases d’un véritable écosystème technologique national, misant sur la jeunesse, le transfert de compétences et la coopération internationale pour bâtir l’avenir numérique du pays.


