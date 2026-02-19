Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des nominations à l'Université Roi Fayçal


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 20 Février 2026



Tchad : des nominations à l'Université Roi Fayçal
Par Décret N°092/PR/PM/MESRSFP/2026 du 19 février 2026, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, à l'Université Roi Fayçal du Tchad :

Faculté des Sciences de la Santé Humaine
Doyen : Dr MAHAMAT SALEH MAHAMAT BALDAS, maintenu ;

Vice-Doyen : Dr MILIMI MAHAMAT ADOUM en remplacement de Dr AFAF YOUSSOUF DAHAB.


