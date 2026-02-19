Alwihda Info
AFRIQUE

Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 19 Février 2026



Côte d’Ivoire : le gouvernement paye 1556 milliards FCFA à 6721 prestataires au 31 décembre 2025
L’État a procédé au paiement de 1 556,8 milliards FCFA à 6 721 fournisseurs et prestataires, au 31 décembre 2025, s'est félicité le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, président du Comité technique de Concertation (CTC) dans le cadre du Comité de Concertation État–Secteur Privé (CCESP).

C'était lors d'un déjeuner d’échanges de vœux des acteurs du secteur privé au ministre, le lundi 16 février 2026, à Abidjan-Plateau.

Se réjouissant du dialogue permanent instauré entre l’État et le secteur privé, il a relevé que celui-ci a permis de traiter plusieurs préoccupations majeures du secteur privé, notamment les avancées enregistrées en matière de métrologie, la décongestion du Port autonome d’Abidjan, ainsi que les questions liées à la fiscalité. Fort de ces acquis, le ministre s’est projeté sur les perspectives de l’année 2026:

« Cette année a été marquée par la mise en œuvre du nouveau Plan national de Développement 2026-2030, qui projette une croissance moyenne de 7,2 % sur la période et un investissement global de 114 838,5 milliards FCFA, dont 29,8 % pour le secteur public et 70 % pour le secteur privé. Nous restons convaincus que la poursuite du dialogue sera indispensable », a-t-il affirmé.

Le président du CTC a réaffirmé l’engagement de l’État à traiter avec diligence les préoccupations du secteur privé et a rassuré quant à la disponibilité constante du gouvernement, à travers le CCESP, à examiner toutes les questions dans le cadre du dialogue public-privé.

« Le dialogue public-privé doit davantage se renforcer en passant d’un dialogue essentiellement consultatif à un dialogue stratégique, orienté vers l’impact et capable de mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour de l’ambition nationale de transformation structurelle de l’économie », a insisté Adama Coulibaly.

