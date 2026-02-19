Bénin : coopération militaire et humanitaire, l’appui de l’armée américaine avec des kits de maternité

L’armée américaine renforce son soutien au gouvernement béninois dans sa politique de réduction de la mortalité maternelle et infantile.



Ce mercredi 18 février 2026, un important lot de kits de maternité a été officiellement remis aux ministères en charge de la Défense nationale et de la Santé publique. La cérémonie s’est tenue au ministère de la Santé, en présence du commandant Nathaniel Berger, chef du groupement militaire des États-Unis, à la tête du détachement américain.



Au nom du Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin, et du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, le colonel-major Idjouola Tétédé, directeur de la Participation des Armées au Développement et aux Tâches d'Intérêt Public (DPADTIP), assisté de Mme Agnès Vissoh Ayadji, secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, a réceptionné le matériel.



Ces kits, fabriqués au Bénin, contiennent l'essentiel pour garantir un accouchement plus sûr et plus digne aux femmes enceintes, notamment dans les zones rurales et les départements confrontés à l’insécurité liée aux groupes armés terroristes.



Selon le colonel-major Idjouola Tétédé, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces spéciales américaines et les Forces Armées Béninoises (FAB) dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Il a rappelé que ce partenariat a déjà donné lieu à plusieurs actions civilo-militaires : consultations médicales gratuites, dépistages, forages pour l'approvisionnement en eau potable et appuis aux établissements scolaires.



Sur le terrain, le détachement américain a constaté les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes enceintes dans ces localités isolées. Ce qui justifie ce geste. Pour la secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, Mme Agnès Vissoh Ayadji, ce don arrive à point nommé et vient surtout consolider les efforts engagés par le gouvernement pour réduire la mortalité maternelle, un défi majeur de santé publique.



Elle a souligné que ces kits permettront à de nombreuses femmes vivant dans les zones reculées d’accueillir leurs enfants dans des conditions plus sûres. Cette action humanitaire illustre, une fois encore, la solidité de la coopération entre les États-Unis et le Bénin, fondée sur une longue tradition de partenariat militaire et de solidarité.