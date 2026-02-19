Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Bénin : coopération militaire et humanitaire, l’appui de l’armée américaine avec des kits de maternité


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 19 Février 2026



Bénin : coopération militaire et humanitaire, l’appui de l’armée américaine avec des kits de maternité
L’armée américaine renforce son soutien au gouvernement béninois dans sa politique de réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Ce mercredi 18 février 2026, un important lot de kits de maternité a été officiellement remis aux ministères en charge de la Défense nationale et de la Santé publique. La cérémonie s’est tenue au ministère de la Santé, en présence du commandant Nathaniel Berger, chef du groupement militaire des États-Unis, à la tête du détachement américain.

Au nom du Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin, et du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, le colonel-major Idjouola Tétédé, directeur de la Participation des Armées au Développement et aux Tâches d'Intérêt Public (DPADTIP), assisté de Mme Agnès Vissoh Ayadji, secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, a réceptionné le matériel.

Ces kits, fabriqués au Bénin, contiennent l'essentiel pour garantir un accouchement plus sûr et plus digne aux femmes enceintes, notamment dans les zones rurales et les départements confrontés à l’insécurité liée aux groupes armés terroristes.

Selon le colonel-major Idjouola Tétédé, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces spéciales américaines et les Forces Armées Béninoises (FAB) dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Il a rappelé que ce partenariat a déjà donné lieu à plusieurs actions civilo-militaires : consultations médicales gratuites, dépistages, forages pour l'approvisionnement en eau potable et appuis aux établissements scolaires.

Sur le terrain, le détachement américain a constaté les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes enceintes dans ces localités isolées. Ce qui justifie ce geste. Pour la secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, Mme Agnès Vissoh Ayadji, ce don arrive à point nommé et vient surtout consolider les efforts engagés par le gouvernement pour réduire la mortalité maternelle, un défi majeur de santé publique.

Elle a souligné que ces kits permettront à de nombreuses femmes vivant dans les zones reculées d’accueillir leurs enfants dans des conditions plus sûres. Cette action humanitaire illustre, une fois encore, la solidité de la coopération entre les États-Unis et le Bénin, fondée sur une longue tradition de partenariat militaire et de solidarité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/02/2026

Tchad : pose de la première pierre des centrales solaires hybride des villes de Bongor, Bol et Biltine

Tchad : pose de la première pierre des centrales solaires hybride des villes de Bongor, Bol et Biltine

Tchad : le ministère des Télécommunications lance un atelier du contenu de l'avant-projet du code numérique Tchad : le ministère des Télécommunications lance un atelier du contenu de l'avant-projet du code numérique 18/02/2026

Populaires

Tchad : Washington honore le leadership sécuritaire tchadien

18/02/2026

Tchad : nomination d'un conseiller spécial à la Présidence de la République

18/02/2026

​Tchad : le président de la CNDH reçoit Samia Chouchane du bureau régional de l’ONUDC

18/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter